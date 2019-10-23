Выборы 2020: Парад денежных мешков

До выборов в парламент остался ровно год. Де–юре предвыборная гонка еще не началась, де–факто политики, намеренные войти в число парламентариев ЖК VII созыва, уже активизировались в борьбе за симпатии электората.

Непреодолимый барьер

Лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, например, неожиданно обратился к кыргызстанцам по поводу выборов в парламент страны. По словам политика, власть уже имеет сценарий проведения выборов и список партий, которые должны пройти в парламент. Мадумаров заявил, что в будущий созыв ЖК, по плану власти, должны попасть всего четыре партии, которые будут подконтрольны.

Впрочем, прогнозы Адахана Мадумарова выглядят чересчур оптимистичными, учитывая, что в выборное законодательство были внесены поправки. Партий, которые попадут в ЖК, может быть меньше.

Эти самые законодательные изменения уже стали предметом горячих споров. Особенно бурно обсуждается введение 9–процентного барьера для прохождения партий в Жогорку Кенеш. Ряд депутатов парламента и отдельные эксперты назвали новшество серьезной проблемой, которая встанет перед многими политическими организациями на предстоящих выборах.

- Эта завышенная цифра сыграет на руку богатым людям прежде всего. У кого есть деньги и кто готов вложиться в расчете на дивиденды. Это плохо для нас, - заявил СМИ эксперт Шерадил Бактыгул.

Он склоняется к тому, что высокий избирательный порог лишил равных возможностей всех желающих бороться за места в парламенте.

- На арену выйдут денежные мешки. Стоимость голоса каждого избирателя и в прямом смысле, и в финансовом возрастет. Пропорционально возрастет и стоимость избирательных кампаний. И здесь вопрос - а сколько партий пройдет в парламент? Вы можете быть хоть семи пядей во лбу, но если денег нет, то и шансов на мандат тоже нет, - сказал эксперт.

Надо отметить, что за непреодолимый для большинства политорганизаций 9–процентный порог проголосовали 100 из 120 депутатов Жогорку Кенеша. Такое почти единодушие политологи объяснили влиянием президентского аппарата на бесхребетный состав парламента.

Считается, что изначально идея ввести барьер в 9 процентов родилась в аппарате бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. В увеличении проходного порога была своя логика - обеспечить провластной СДПК и ее клонам большинство в Жогорку Кенеш и получить полностью подконтрольный парламент.

Совет экс–спикеров уже обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову, его брату Асылбеку Жээнбекову, главе Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову и всему парламенту с просьбой еще раз рассмотреть поправки в избирательное законодательство и снизить порог прохождения партий. Они убеждены, что если порог прохождения в парламент не снизят, то выборы могут не состояться. По Конституции однопартийный парламент считается нелегитимным, поскольку ни одна из политорганизаций не может получить 60 мандатов.

Поэтому политики просят вернуть 7–процентный барьер как наиболее оптимальный.

Цена вопроса

Последнюю неделю общественность активно обсуждала потенциальную стоимость депутатского кресла.

Депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев признал существование "взносов" для кандидатов в депутаты. А представитель фракции "Онугуу–Прогресс" Тазабек Икрамов заявил, что в Жогорку Кенеше нет бюджета, туда приходят истинные патриоты.

Хочется, конечно, Икрамову верить. Было бы здорово, если бы в парламенте действительно собрались сплошь бессребреники да люди, переживающие о нуждах простого народа. Однако с парламентариями то и дело случаются истории, заставляющие сильно сомневаться, что с финансовой точки зрения они честны перед народом.

Недавно, например, представитель парламентской фракции СДПК Улан Примов сделал большой подарок своим односельчанам (разумеется, только из лучших побуждений, а не от зуда начавшейся предвыборной лихорадки). Он помог построить символические ворота–арку на въезде в село Гулчо Алайского района Ошской области. В смысле, выделил на это строительство деньги.

На церемонии открытия были первый вице–премьер–министр Кубатбек Боронов, депутаты Жогорку Кенеша, полпред правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев и около 500 жителей Алайского района, все довольны. И понятно, почему: строительство арки началось еще в 2016 году, изначально местные власти планировали профинансировать ее возведение. Однако денег не хватило, и тут на помощь пришел Примов, выделивший, как заявили в СМИ, 9 миллионов сомов собственных денег.

И все бы ничего, но только, если верить декларациям депутата за 2016–2017 годы, его доходы весьма скромны и подобный щедрый подарок ему не по карману. Согласно сведениям портала "Декларатор", в 2017–м парламентарий заработал 2 миллиона 223,7 тысячи сомов, а в 2016 году - 8,2 миллиона сомов. Получается, общие доходы депутата за два года составили 10,4 миллиона сомов. То есть при отсутствии каких–либо расходов он, конечно, мог бы профинансировать строительство арки. Но, если вычесть официальные траты в 2017 году, заявленные в декларации, выходит, что за два года Улан Примов заработал лишь 7,3 миллиона сомов. То есть для того, чтобы построить арку для односельчан, Примову пришлось бы отдать все заработанное и взять где–то еще 1,7 миллиона сомов. Причем родственники предоставить ему такую сумму не смогли бы, поскольку они заработали в 2017 году лишь 130 тысяч сомов.

Такая вот любопытная получилась история. Странно, но заинтересовала она только журналистов и общественность, а вот компетентные органы остались равнодушны к расхождениям между дебетом и кредитом в личном бюджете народного депутата.

Извратили суть

На днях депутатам ЖК предложили сократить функционал, избавив их от необходимости писать законы. Лидер политической партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев назвал это предложение абсурдным.

- Только голосовать за то, что выдвинет правительство? Депутат, лишенный возможности выдвинуть проект закона, - уже не депутат, - заявил бывший спикер парламента.

Он добавил, что понимает, почему появилась такая инициатива.

- Отдельные парламентарии выдвигают зачастую вредоносные алогичные идеи. Остальные члены ЖК поддерживают их. Боятся обидеть или по каким–то иным причинам, - подчеркнул политик.

Тем не менее лишение права законодательной инициативы депутата или возможности вносить изменения в законопроекты на стадии их обсуждения противоречит сути парламентаризма, убежден Текебаев.

P.S. Экс–спикер парламента Ахматбек Келдибеков ни в одной из указанных дискуссий участия не принимал. Зато дал интервью, в котором заявил о том, что намерен принять участие в выборах.

Причем, очевидно, политик настроен на победу. По крайней мере, такой вывод можно сделать из его заявлений, подчеркивающих его всяческую лояльность (если не больше) к действующей власти. Келдибеков отметил, что считает Сооронбая Жээнбекова отцом всего народа, гордится тем, что бывший председатель ГТС Райымбек Матраимов, известный широким массам как Раим–миллион, является окул ата его сына.