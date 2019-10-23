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Камчыбек Ташиев надеется пройти в парламент и с 9-процентным порогом

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- Оксана Гут
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Депутаты Жогорку Кенеша могут за месяц до выборов снизить 9-процентный порог для партий. Разговоры об этом сейчас ведутся в парламенте, решение принимается совместно с аппаратом президента. Об этом сегодня, 23 октября, в ходе прямого эфира на радио "Азаттык" сообщил лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

- Этот вопрос обсуждается с руководителями фракций, с представителем аппарата президента. Переговоры продолжаются. Как именно будет снять 9-процентный барьер сказать пока не могу, но главное, что мы сняли временную рамку в один год. То есть у нас есть возможность изменить барьер даже в сентябре за месяц до выборов, - заявил депутат.

Торобаев считает, что при 9-процентном пороге в Жогорку Кенеш пройдут лишь всего две партии. Одна из них воспользуется административным ресурсом, вторая пройдет при больших финансовых вложениях, уверен нардеп.

По вопросу снижения 9-процентного порога для партий высказался и экс-депутат парламента, лидер партии "Ата-Журт" Камчыбек Ташиев. На своей странице в Facebook он написал, что поддерживает нынешний порог прохождения на выборах. Более того, надеется, что со своей партией сможет преодолеть его.

- Большинство тех, кто сейчас выступает за снижение 9-процентного порога, сидели тогда в парламенте и молчали. Выступить против инициативы Атамбаева (бывший президент – ред.) у них не хватало воли. Лично я бы хотел, чтобы нынешний порог сохранился. Нужна политическая борьба, чтобы народ мог сделать свой выбор. Даст Бог, народ поддержит, и мы пройдем в парламент! – высказался Ташиев.

Напомним, поправки о повышении порога для прохождения в Жогорку Кенеш с 7% до 9% были приняты в 2017 году.


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URL: https://www.vb.kg/382694
Теги:
Бакыт Торобаев, Камчыбек Ташиев, выборы, закон, президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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