Сооронбай Жээнбеков встретился с Премьер-министром Японии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 октября, в городе Токио встретился с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

На встрече обсуждены перспективы кыргызско-японского двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что рад первой встрече с Президентом Сооронбаем Жээнбековым и его визиту в страну. Выразил благодарность за теплые слова поддержки в связи с жертвами от последствий тайфуна, обрушившегося накануне на Японию.

С удовлетворением подчеркнул развивающиеся связи с Кыргызстаном в сфере межпарламентских взаимоотношений, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Он отметил, что Япония и Кыргызстан разделяют общие ценности по защите прав человека и поддерживают развитие парламентской демократии.

Синдзо Абэ подчеркнул готовность активизировать сотрудничество по многим направлениям, в том числе и в сфере высококачественных технологий.

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил японский народ с интронизацией императора Нарухито, отметив, что Кыргызстан придает важное значение развитию всестороннего сотрудничества с Японией.

Поблагодарил за оказываемое содействие развитию экономики Кыргызстана, реализацию значимых социально-экономических проектов в стране.

Сооронбай Жээнбеков выразил заинтересованность в активизации взаимовыгодного экономического сотрудничества, отметив большой потенциал в сфере малого и среднего предпринимательства.

Он с удовлетворением подчеркнул возрастающий интерес японских компаний к реализации бизнес-проектов в Кыргызстане, отметив их успешную деятельность.

Обратил внимание Премьер-министра Японии на большой гидроэнергетический потенциал Кыргызстана.

"Мы имеем хорошие возможности для строительства малых гидроэлектростанций. В целях развития сотрудничества в сфере энергетики, мы готовы направить соответствующую делегацию в Японию в ближайшее время", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что Кыргызстан как член в ЕАЭС и обладатель статуса ВСП+, имеет экспортный потенциал и нуждается в совершенствовании инфраструктуры, в частности строительстве фитосанитарных лабораторий.

Президент Сооронбай Жээнбеков пригласил Премьер-министра Японии посетить Кыргызстан с визитом в удобное для него время.

Синдзо Абэ с удовлетворением принял приглашение Сооронбая Жээнбекова посетить Кыргызстан.

"Я буду рад посетить Вашу прекрасную страну", - подчеркнул Премьер-министр Синдзо Абэ и также пригласил Сооронбая Жээнбекова посетить с визитом Японию.