Ребята из КР участвуют в слете юных инспекторов движения в Анапе

С 20 октября по 2 ноября во Всероссийском детском образовательном центре "Смена" в городе Анапа (Краснодарский край) проходит 14-й Межгосударственный слет юных инспекторов движения. На него съехались лучшие отряды ЮИД из 40 российских регионов и делегаты 6 стран СНГ: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Такой слет, сообщили в МВД РФ, традиционно проводится данным ведомством с 2004 года, совместно с Министерством просвещения страны в целях популяризации движения ЮИД, укрепления сотрудничества со странами СНГ в этой сфере и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Программа включает в себя викторины, деловые игры, концерты, командообразующий тимбилдинг, круглые столы, киновечера, тренинги, встречи с наставниками. А также - занятия в рамках проектов "Презентация программ Интернет-клуба ЮИД" по использованию социальных сетей для пропаганды безопасного поведения на дорогах. Одним из значимых событий слета станет телемост, запланированный на 24 октября, который свяжет российские регионы и страны-участницы.

Кыргызстан на слете в этом году представляет отряд ЮИДД школы №49 Бишкека. Как рассказали в МВД КР, ребята на протяжении всего года активно работали, оказывая помощь инспекторам Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения этого ведомства в пропаганде безопасного поведения детей на улицах и дорогах, профилактике детского травматизма.