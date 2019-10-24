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В Чуйской области нашли трубу, по которой перекачивали контрабандный бензин

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- Екатерина Улитина
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В Чуйской области сотрудники ГСБЭП обнаружили трубу по которой нелегально перекачивали ГСМ из Казахстана в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Сотрудники межрайонного отдела ГСБЭП по Аламудунскому и Ысык-Атинскому району еще в сентябре вышли на преступную группировку, которая занималась контрабандными поставками горючего в Кыргызстан. 23 октября, в ходе расследования, следственные органы нашли трубу, протяженностью около 3 километров, которая тянулась с территории Казахстана и заканчивалась в Кыргызстане. Предположительно, по этой трубе ежедневно в КР поступало до 100 тонн ГСМ.

Кроме того, сотрудники ГСБЭП обнаружили базу и склад, где хранилось топливо. Там же нашли необходимое оборудование: цистерны, насосы и так далее.

В настоящее время устанавливается точная сумма причиненного государству ущерба, а также организаторы и круг причастных лиц.

Пресс-служба ГСБЭП подчеркивает, что на всей территории республики продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению контрабандных каналов поставок ГСМ.

Отметим, с 2018 года в Кыргызстане отмечается существенный рост серых поставок нефтепродуктов. Это связано со снижением розничных цен на ГСМ в Казахстане по сравнению с ценами на бензин в Кыргызстане. Правительство предпринимает меры для борьбы с серым импортом.


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URL: https://www.vb.kg/382708
Теги:
ГСМ, Казахстан, контрабанда, ГСБЭП, Кыргызстан, бензин
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Комментарии
312
24.10.2019, 10:03

монополисты не потерпят конкурентов в лице контрабандистов.

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