Синьцзян: современная и цивилизованная железная дорога

Как сообщило агентство "Тянь–Шань", в этом году на Синьцзянской железной дороге было построено, отремонтировано и расширено более десяти железнодорожных станций по направлению к северу и к югу этого региона, каждая из которых высококлассно модернизирована. Железнодорожный вокзал Синьцзяна подвергся большим изменениям, теперь он многофункционален и предоставляет множество услуг. Цивилизованная современность становится особенностью железнодорожного вокзала Синьцзяна.

28 сентября 2019 г. новое здание вокзала на станции Корла, построенное за 7 месяцев, было официально введено в эксплуатацию. Общая площадь составляет 15 000 квадратных метров, зал ожидания может вместить одновременно 3 000 пассажиров, что в четыре раза больше, чем старый железнодорожный вокзал. Плюс к увеличенной площади зал ожидания оснащен дополнительными техническими средствами и услугами - автомат по продаже билетов, эскалатор, вертикальный лифт, "умный" туалет, автоматический дозатор воды, автоматические ворота и т. д.

В городе Аксу в ближайшее время также будет введено в эксплуатацию здание станции площадью 18 000 квадратных метров. Железнодорожная станция перестроена и расширена в 10 раз по сравнению со старой. Это крупнейший железнодорожный вокзал в регионе.

2019–й - важный год в истории развития железной дороги Синьцзяна, а именно обновления, реконструкции, расширения и строительства более десятка новых станций в Синьцзяне. Это, например, станции Бортала, Шуанхэ, Аксу, Корла, Таченг, Эмин, Течангоу, Куйтун, Усу, Шаван и т. д. Некоторые из этих железнодорожных станций были построены с учетом новых железнодорожных веток. Также проводится модернизация аппаратного и программного обеспечения железнодорожных станций, в частности станции Куйтунь.

Первая железнодорожная станция в Синьцзяне была построена в 60–х годах ХХ века в связи с прокладыванием первой железнодорожной ветки Синьцзяна - Ланьсинь. В 1980–е годы железная дорога Ланьсинь простиралась все дальше на север и юг и обрастала новыми железнодорожными станциями, которые в основном функционируют и сегодня. Железнодорожная станция всегда отражает уровень развития местного железнодорожного движения.

Несмотря на стремительное развитие этой области экономики в Синьцзяне, существуют проблемы, связанные с длительным использованием и низким уровнем функциональных возможностей железнодорожных станций, что затрудняет удовлетворение потребностей людей в комфортабельных и быстрых поездках. Тем не менее высокоскоростные поезда и поезд "Возрождение" на железной дороге Ланьсинь уже эксплуатируются. Информационное обеспечение и компьютеризация на железной дороге, а также востребованность транспортных услуг этого вида у пассажиров постоянно растет, что в свою очередь обусловливало ремонт и расширение всех служб и услуг с поднятием классности и уровня.

Примером этому в Синьцзяне может быть железнодорожная станция Корла. Помимо современной функциональной насыщенности, интерьер вокзала полон декоративных элементов и богат местными культурными особенностями.

К 2021 г. протяженность Синьцзянской железной дороги превысит 9 000 километров. А железнодорожные станции будут и далее модернизироваться, чтобы обеспечить более комфортные и удобные условия для путешествий все большему числу пассажиров внутри страны и за ее пределами.