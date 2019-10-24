Пропавшего мужчину нашли мертвым в багажнике авто рядом с аэропортом

На неохраняемой стоянке рядом с аэропортом "Манас" в багажнике автомобиля найден труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В правоохранительных органах отмечают, что на теле мужчины обнаружены следы насильственной смерти. Возбуждено дело по статье "убийство".

Предположительно, убитым является 39-летний житель села Комсомол. Накануне, 23 октября, его брат обратился в милицию с заявлением о пропаже. По его данным, его пропавший брат выехал из дома около 9 вечера и отправился в сторону аэропорта "Манас", но так и не вернулся.

Через несколько часов после поступившего заявления, 23 октября около 20.00 следователи обнаружили на автостоянке рядом с аэропортом тело мужчины со следами насильственной смерти. Тело было спрятано в багажнике автомобиля. Неизвестно принадлежит ли машина убитому или нет.

В настоящее время все материалы дела переданы в следственную службу МВД.