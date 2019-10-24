Тазабек Икрамов: Арстан Алай заявляет, что он Бог, а муфтият молчит

Сегодня, 24 октября, на заседании Жогорку Кенеша депутат Тазабек Икрамов решить вопрос с Арстаном Алаем, который провозгласил себя Богом.

- Что это такое?! Какой-то человек выступает на пресс-конференциях, заявляет, что другого Бога нет, что он и есть сам Бог. Мы все это слушаем. А муфтият молчит, никак не реагирует, - высказался парламентарий.

Народный избранник потребовал от Духовного управления мусульман КР принять в отношении Арстана Алая соответствующие меры.

Напомним, экс-кандидат в депутаты Арстан Алай стал известен после своего выражения: "Зима не будет". Его настоящее имя Арстан Абдылдаев. За его высказывания о том, что президент Сооронбай Жээнбеков не справляется со своими функциями и в 2020 он назначен вселенной президентом, ГУВД Бишкека возбудило уголовное дело по статье " Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды" УК КР.