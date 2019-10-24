Кадыров: "Из-за ОПГ бизнесмены скрытно помогают федерации баскетбола (фото)

В нашем баскетболе произошел беспрецедентный случай: президент Федерации по этому виду спорта Бахтияр Кадыров возглавил команду "Гинес-юниор" (Бишкек). Руководители спортивных общественных организаций обычно решают организационные вопросы, ищут спонсоров, просят финансовой поддержки у государства, контролируют работу тренеров. Но Бахтияр Кадыров решил сам встать у руля молодежной команды. Чем было вызвано это решение главного баскетболиста страны, рассказал VB.KG он сам.

Бахтияр Сабыржанович, вы много лет работаете директором столичной школы - гимназии №29, долгое время возглавляете баскетбольный клуб "Гинес-29", ведете большую общественную работу в стране. А теперь еще и решили встать у руля молодежной команды. Сможете все эти должности совмещать?

- Я люблю работать с молодежью. Это придает мне сил и энергии. Знаете, как приятно растить юных баскетболистов. Они выходят в первый раз на площадку несмышленными мальчишками и девчонками, но потом превращаются в зрелых мастеров, к ним приходят любовь к спорту, здоровому образу жизни. Это всегда радует. И,извините за громкие слова, вдохновляет на новые большие дела.

Вы уже почти десять лет возглавляете Федерацию баскетбола. Что смогли сделать за это время?

- Главное, мы создали основу, базу, для развития нашего вида спорта. В 90-х годах прошлого века баскетбол Кыргызстана погрузился в глубокий кризис. Многие игроки и тренеры уехали выступать за границу или вообще ушли из спорта. Было время, когда даже национальный чемпионат страны не проводился, повсеместно закрывались детские секции. Правда, мои предшественники на посту президента Федерации предпринимали попытки реанимировать баскетбол в стране и даже что-то у них получалось, но притока молодых талантов в наши команды не происходило и потому все их благие намерения постепенно сходили на нет.

Поэтому мы свою свою деятельность начали с развития детского и юношеского баскетбола. Большого труда стоило раскачать наших коллег в регионах, но они в конечном итоге создали боеспособные команды и теперь регулярно выступают в республиканских юношеских и молодежных первенствах. Эти соревнования стали нашим первым успехом, появилась реальная надежда, что в Кыргызстане появятся талантливые, боеспособные баскетболисты.

В Бишкеке, если честно, баскетбол развивался только в нашем клубе - "Гинес-29" и городской ДЮСШ по игровым видам спорта. А сейчас уже появились команды в десяти столичных общеобразовательных учебных заведениях, есть студенческие дружины, появляются клубы в колледжах и лицеях.

А как развивается баскетбол в регионах?

- На юге страны ситуация, к сожалению, лучше не стала, но и там баскетбол сохранился в нескольких городах. И забегая вперед скажу, что в нынешнем году впервые за долгие годы в чемпионате страны примет участие взрослая команда из Оша. Это тоже стало нашим успехом. Активно развивается детско - юношеский баскетбол в Чуйской об ласти, на Иссык - Куле, даже в Нарыне нашему виду спорта стали уделять должное внимание. В эти дни, кстати говоря, там проходит крупный республиканский турнир среди школьников. Просыпаются тренеры и в Таласе, они пообещали нам, что тоже будут привозить своих воспитанников на республиканские состязания.

Очень многое было сделано для развития уличного баскетбола, то есть стритбола (3х3). В прошлом году сборная Кыргызстана принимала участие в третьей юношеской Олимпиаде, которая прошла в Аргентине. Кстати, за все время существования независимого Кыргызстана ни одна команда по игровым видам спорта не принимала участие в Олимпийских играх, пусть даже юношеских. Мы смогли это сделать. Стритбол в Кыргызстане развивается стремительно. Не ошибусь если скажу, что только в Бишкеке играют в различных турнирах более ста команд. Стритбол стал брендом спортивного движения среди молодежи страны.

Недавно сборная Кыргызстана стала победительницей фестивала спорта стран СНГ среди школьников по большому баскетболу, который прошел в Казани. Подопечные начинающего тренера Шакира Куранбаева победили своих сверстников из четырех государств Содружества. Эта победа стала для нас большим праздником и еще раз укрепила в мысли, что мы, развивая детско - юношеский баскетбол, движемся в правильном направлении.

Но почему сборные Кыргызстана различных возрастов слабо выступают в официальных международных турнирах: чемпионатах Азии, Азиатских играх, первенствах мира?

-Большому спорту нужна большая поддержка со стороны государства и бизнесменов, но мы ее почти не ощущаем. Для успешного выступления в том же чемпионате Азии национальная дружина должна пройти учебно - тренировочные сборы, провести неколько контрольных товарищеских поединков с сильными командами, мы о такой подготовке можем только мечтать. Обычно наши команды перед официальным турниром потренируются всего несколько дней дома и сразу же выезжают на соревнования, что по большому счету недопустимо. Нужна система в подготовке сборных, но мы не имеем возможности ее осуществить.

А почему более чем скромно ведут себя бизнесмены?

- Открою секрет: некоторые из них помогают понемногу, но при этом просят нас не афишировать их поддержку. Боятся, что завтра могут прийти к ним "энергичные молодые люди" и потребовать регулярно отдавать им часть своей прибыли.

Да, но ведь футболистов, волейболистов регулярно поддерживают предприниматели...

- В основном, крупные бизнес-структуры, в офисы которых заходить эти самые молодые, энергичные люди не решаются. Впрочем, и в чемпионате страны по баскетболу участвуют частные клубы. Я не имею права вникать в их финансовые дела, но вижу, что материальное положение таких дружин не блестящее.

Следовательно, вы ожидаете поддержки только со стороны государства?

- Власти должны понять, что игровые виды спорта приносят гораздо больше дивидентов, чем единоборства. Я имею в виду даже не финансы, а нечто большее... Наши дисциплины способствуют развития у молодежи чувства коллективизма, братства, когда один за всех и все за одного. Об единобрствах, к сожалению, такого не скажешь. Они воспитывают культ личности, культ силы. К тому же игровые дисциплины во всем мире намного популярнее, чем те же борьба и бокс. Сколько зрителей собирают футбольные и баскетбольные матчи? В популяризацию каких видов спорта вкладывают свои капиталы всемирно известные кампании? Ответы, думается, очевидны.

Но мы оптимисты. Верим, что придут времена, когда и игровые виды спорта в Кыргызстане начнут развиваться должным образом. И поэтому уже сейчас воспитываем талантливых баскетболистов. Убеждены, что они будут востребованы не только в зарубежных клубах, но и в командах Кыргызстана. А наши сборные по баскетболу еще заявят о себе на мировой арене.