Представители ЕЭК встретятся с предпринимателями Оша

Выездное заседание общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии пройдет 30 октября в Оше. Участие в этом мероприятии, по информации ЕЭК, примут член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Серик Жумангарин, а также ответственные сотрудники отраслевых департаментов антимонопольного блока комиссии.

Такие встречи, отметили в ЕЭК, проводятся с целью установления прямого контакта с бизнесом стран ЕАЭС и выявления препятствий на пути свободной торговли между его участниками. За последние три месяца эксперты антимонопольного блока ЕЭК провели уже 18 выездных заседаний общественной приёмной - в городах Беларуси, Казахстана и России. На очереди теперь - встречи с предпринимателями Кыргызстана и Армении.

"Основная задача таких мероприятий – изучить ситуацию в регионах, выяснить, что знает бизнес о деятельности Комиссии, наладить контакты с региональными предпринимателями-экспортерами, рассказать об инструментах и возможностях защиты интересов предпринимателей на трансграничных рынках ЕАЭС", – отметил Серик Жумангарин.