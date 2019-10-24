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Представители ЕЭК встретятся с предпринимателями Оша

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- Евгений Денисенко
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Выездное заседание общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии пройдет 30 октября в Оше. Участие в этом мероприятии, по информации ЕЭК, примут член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Серик Жумангарин, а также ответственные сотрудники отраслевых департаментов антимонопольного блока комиссии.

Такие встречи, отметили в ЕЭК, проводятся с целью установления прямого контакта с бизнесом стран ЕАЭС и выявления препятствий на пути свободной торговли между его участниками. За последние три месяца эксперты антимонопольного блока ЕЭК провели уже 18 выездных заседаний общественной приёмной - в городах Беларуси, Казахстана и России. На очереди теперь - встречи с предпринимателями Кыргызстана и Армении.

"Основная задача таких мероприятий – изучить ситуацию в регионах, выяснить, что знает бизнес о деятельности Комиссии, наладить контакты с региональными предпринимателями-экспортерами, рассказать об инструментах и возможностях защиты интересов предпринимателей на трансграничных рынках ЕАЭС", – отметил Серик Жумангарин.


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URL: https://www.vb.kg/382722
Теги:
визит, Ош, ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан
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