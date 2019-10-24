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Мамасалиев: Разворот Фарида Ниязова на 180 градусов был непонятен для меня

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- Бакыт Стамов
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Члены Госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше не будут опрашивать экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Об этом редакции VB.KG сообщил член вышеназванной комиссии, экс-депутат Алишер Мамасалиев.

По его словам, такое решение было принято большинством голосов на очередном заседании комиссии.

- Одним из членов комиссии было предложено встретиться с экс-советником президента Фаридом Ниязовым. Данное предложение было поставлено на голосование и большинство не поддержали его. Дело в том, Фарид Ниязов находится под заключением и разрешение о том, чтобы члены госкомиссии могли с ним встретиться, может дать только следователь. Также это может быть воспринято как вмешательство в процесс расследования, - пояснил Мамасалиев.

Высказал экс-депутат и свое личное мнение по этому вопросу.

- Прежде чем голосовать по этому предложению каждый из нас выступил. Лично я голосовал против этого предложения. Во-первых, по вышеназванной причине, во-вторых, поскольку в самом начале деятельности Госкомиссии мы предлагали членам СДПК Ирине Карамушкиной и Асель Кодурановой прийти и дать информацию по событиям 7-8 августа, но они неоднократно заявляли СМИ о своем недоверии нам. Мы тогда поставили на голосование и большинством голосов приняли решение пойти в Жогорку Кенеш и там с ними непосредственно встретиться, чтобы они могли высказаться по событиям в Кой-Таше. Как мы знаем это закончилось ничем. Вышеназванные депутаты отказались от общения сами, объясняя это недоверием к нам. И вот этот разворот со стороны Фарида Ниязова на 180 градусов был непонятен для меня, поскольку он является одним из главных соратников Атамбаева, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/382723
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Кыргызстан, Алишер Мамасалиев
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Комментарии
манул
24.10.2019, 13:38

Мамасалиев в партии Акжол состоял, бакиевской. У него может быть к Ниязову и Атамбаеву необъективная антипатия. Почему в комиссию набрали заведомо людей, что настроены против АША?

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элдик
24.10.2019, 14:13

Фарид Ниязов он такой, смотря на ситуацию он может меняться даже не на 180 градусов а на все 360 

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