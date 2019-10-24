Задержан террорист, находившийся в розыске 8 лет

В Бишкеке 18 октября задержан член международной террористической организации, находившийся в розыске 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уроженец Джалал-Абадской области М.А. 1980 года рождения с 2011 года является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье "акт терроризма". Вместе с подельниками он планировал совершение теракта на территории Кыргызстана.

"В ходе проведенной спецоперации ГКНБ в октябре 2011 года на территории Ошской области главарь МТО был ликвидирован бойцами ГКНБ, остальные члены преступной группировки были задержаны и осуждены на различные сроки наказания. При этом М.А. удалось скрыться", - говорится в сообщении ГКНБ.

19 октября Ошским городским судом в отношении М.А. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.