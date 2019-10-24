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"Кровавые бои". The Sun опубликовал снимки собачьих боев в Кыргызстане

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- Екатерина Улитина
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Британский таблоид The Sun опубликовал серию снимков с изображением кровавых собачьих боев. Издание утверждает, что фотографии были сделаны в минувшее воскресенье в Бишкеке во время бойцовского чемпионата среди собак породы алабай.

Журналист отмечает, что организаторы чемпионата рассказали, что подобные бои устраивают для дрессировки качеств у собаки, которые нужны для охраны скота от диких животных.

Тем временем, на статью уже отреагировали защитники животных, отметившие жестокость подобных развлечений.

Daily Mail изумились, что мероприятие посетили не только взрослые, но и дети.


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URL: https://www.vb.kg/382731
Теги:
СМИ, собаки, Кыргызстан
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