"Кровавые бои". The Sun опубликовал снимки собачьих боев в Кыргызстане

Британский таблоид The Sun опубликовал серию снимков с изображением кровавых собачьих боев. Издание утверждает, что фотографии были сделаны в минувшее воскресенье в Бишкеке во время бойцовского чемпионата среди собак породы алабай.

Журналист отмечает, что организаторы чемпионата рассказали, что подобные бои устраивают для дрессировки качеств у собаки, которые нужны для охраны скота от диких животных.

Тем временем, на статью уже отреагировали защитники животных, отметившие жестокость подобных развлечений.

Daily Mail изумились, что мероприятие посетили не только взрослые, но и дети.