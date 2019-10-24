Стало известно имя убитого в аэропорту "Манас" бизнесмена

Тело убитого в аэропорту "Манас" бизнесмена принадлежит жителю села Комсомольское Сокулукского района Хусану Каримову. Об этом VB.KG сообщил источник в силовых структурах.

Примечательно, что погибший был той же же национальности, что и предприниматель с "Мадины" Хуфур Абдурахеман. Поэтому, пока не ясно, если связь между этими двумя преступлениями.

Известно, что убитый проживал с родственниками в селе Комсомольское. По словам источника, этот района поселка негласно именуется "Шанхай". Мужчина занимался денежными переводами в Китай и ряд других стран. Врагов у него не было.

Примечательно, что убитый не проходит не по одной базе данных КР. Поэтому, не исключено, что он как и Хуфур Абдурахеман, не являлся гражданином нашей страны.

Напомним, 23 октября около 20.00 следователи обнаружили на неохраняемой автостоянке рядом с аэропортом "Манас" тело мужчины со следами насильственной смерти. Труп был спрятан в багажнике автомобиля.