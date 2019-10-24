Депутат Бундестага призвал кыргызстанцев беречь страну от западной "заразы"

Депутат Бундестага (парламента) Германии, член комитета по международным делам и член Совета ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Вальдемар Гердт записал видеообращение для граждан Кыргызстана. В нем он назвался другом и призвал кыргызстанцев сохранять и развивать естественно-традиционные семейные ценности.

- Когда-то мой дед сказал, чтобы народ исчез надо лишить его достоинства и разрушить институт семьи, через четыре поколения этого народа не будет. (…) Мы в Европе ощущаем это очень сильно. Немецкая нация вымирает и это не секрет: 1,8, - 1,4 ребенка на семью, огромнейшее распространение гомосексуальных нетрадиционных отношений, которые ставятся в ранг чуть ли не геройства. Огромное пренебрежение верности, честности, многодетные семьи считаются едва ли не признаком отсталости и пережитком прошлого. Это очень страшно. Ведь только в семье воспитывается уважение к старшим, помощь друг к другу. А продление рода - это закономерный естественный процесс, который прерывается, если входит чуждая идеология нормальному мышлению. Берегите свою страну Киргизию от этой заразы, Европа прозевала этот момент. Это якобы признаки демократия, нет это признаки заката цивилизации, - высказался Гердт.

В заключении он пожелал Кыргызстану процветания и выразил надежду, что в нашей стране многодетные семьи будут поддерживаться государством.

Для справки:

Вальдемар Гердт уроженец Казахстана, немецкий предприниматель и депутат 19 созыва парламента Германии от партии "Альтернатива для Германии".