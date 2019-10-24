Подозреваемых в избиении в Джале наказали за сотрудничество с "красными"

Подозреваемых в жестоком избиении в Джале ранее избили в СИЗО сокамерники за нарушение "воровских" понятий. Об редакции VB.KG рассказал источник в Следственном изоляторе.

По его данным, по прибытию в СИЗО подозреваемых сразу определили в категорию "беспредельщиков".

- Таких в уголовном мире не любят. На все должна быть веская причина, даже на такие вещи. Они же не просто избили, так еще добивали без всякой надобности, когда, как вы помните, прямо прыгали на головах. Это полный беспредел, за который спрашивают. Единственное, плюс им, что они не сдали никого, - пояснил он.

Более же веской причиной избиения стал тот факт, что братья сотрудничали с милицией.

- По сути это и стало основной причиной, почему их проучили в СИЗО. Они ведь при сотрудничестве с милицией пытались замять это дело. По этой причине, кстати, в СИЗО их надо было посадить в "красную" камеру, - добавил он.

Напомним, в сентябре этого года на камеры видеонаблюдения попали кадры жестокого избиения двух мужчин. Побоище происходило днем рядом с супермаркетом в микрорайоне Джал в Бишкеке. После экзекуции пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, а драчунам помогли скрыться сотрудники правопорядка. По версии следствия, их брат, сотрудник органов внутренних дел, воспользовался служебным положением и попросил милиционеров Ленинского района столицы замять дело. История привлекла внимание общественности, милиционеров уволили, и завели против них уголовное дело, а подозреваемые в избиении добровольно явились в милицию.

Позже они попали в больницу из СИЗО-1. По первоначальной информации ГСИН между ними и сокамерниками произошел конфликт, который назревал с первых дней их пребывания. Правда, оба подозреваемых отрицали это, утверждая, что травмы получили в результате несчастных случаев. В одно и то же утро, 19 сентября, один из них упал с кровати, а второй поскользнулся в туалете.