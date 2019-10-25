Как справиться с осенней депрессией? Советы психолога Кенешбека Усенова

Вместе с осенью приходят нежданно апатия, скука, уныние, быстрая утомляемость и депрессия. Как справиться с осенней депрессией самостоятельно, без лекарств? Об этом рассказывает руководитель Бишкекского центра медико–психологической и психотерапевтической помощи Кенешбек Усенов.

По его словам, осенняя депрессия - это не заболевание! Не путайте ее с настоящей болезнью, помочь с которой могут только врачи.

- Осенняя депрессия - это просто неуравновешенное психическое состояние, которое связано с нормальным сезонным снижением жизненного тонуса. Однако следует заметить, что если не проявить внимания к этой сезонной напасти, то она может со временем перерасти в настоящую болезнь. Так что лучше предупредить заранее, чем расхлебывать последствия.

Но сначала давайте рассмотрим, как поднять жизненный тонус, если у вас классическая осенняя депрессия, или лучше сказать - временная сезонная хандра. Происходит это на уровне химических реакций в организме. В осенний сезон световой день становится короче, меньше, стало быть, вырабатывается в организме серотонина - гормона удовольствия. Отсюда повышенная сонливость, могут быть учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение, необъяснимая тревога.

Витамин D как раз помогает в выработке серотонина. Но солнце тоже не задерживается, тем более что мы одеты с ног до головы, а витамин D человек получает с солнечными лучами через кожу. В том числе и поэтому у нас подавленное настроение, сонливость, - сказал он.

Солярий может восполнить недостаток солнца?

- Как и многие врачи, я не приветствую солярий. Согласно последним исследованиям, солярий может стать причиной онкологического заболевания. Желательно в это время использовать яркое освещение. Темнота - это сигнал нашему организму ко сну, к отдыху. В нас заложены определенные биоритмы с рождения. Раньше ложились спать, как только стемнеет, и вставали с восходом солнца. Это наш естественный биоритм. А так как день становится короче, то нашему организму требуется больше времени для сна. Большинство людей уходят на работу, когда темно, и возвращаются тоже затемно. Света они практически не видят. Поэтому хотя бы на 20–30 минут надо днем выходить на улицу подышать воздухом, подзарядиться солнечной энергией.

Что из продуктов может поднять настроение?

- Шоколад. Но это продукт высококалорийный, и тем, кто боится поправиться, им не надо злоупотреблять. Хотя, по последним исследованиям диетологов, до 12 часов можно есть и высококалорийную пищу, которая хорошо усваивается. Подойдет с утра для поднятия настроения и тонуса чашка горячего какао. А шоколад, разумеется, должен быть темным и желательно горьким. Хороши бананы - один–два в день. В них калий, благотворно действующий на мозговую деятельность, мандарины, апельсины, лимоны, жирная рыба либо рыбий жир, грецкие орехи, яйца, брюссельская капуста и вообще капуста, особенно квашеная. Это кладезь витаминов, в ней полтаблицы Менделеева. А вообще советую прислушиваться к своему организму.

Много необходимого человеку витамина D находится в печени. Полезен зеленый чай из ромашки обычной аптечной, добавить немного шиповника.

Говорят, что яркий цвет поднимает настроение...

- Совершенно верно. Поставьте на свой рабочий стол или повесьте дома, в кабинете какие–то предметы желтого, красного, песочного цветов. Оранжевый цвет хорошо влияет на эндокринную систему. А гипоталамус, который вырабатывает серотонин, относится к эндокринной системе. Кстати, в цветотерапии гинекологические заболевания, мочеполовой системы лечат оранжевым цветом. Ставят специальные фильтры и направляют на человека.

Можно и самим устроить сеанс цветотерапии: лечь и мысленно пропустить через себя красный, желтый, оранжевый поток света. Можно поставить в комнате вазочку с мандаринами. Во–первых, запах цитрусовых благоприятно влияет на нервную систему. Во–вторых, благотворно действует цвет.

Или зажигать для поднятия тонуса ароматические палочки. Но не все переносят их запах. Люди, у которых сильно нарушена нервная система, реагируют на запах, и многие его не переносят. Рекомендуется делать самомассаж. Для этого надо взять массажную щетку и похлопать себя ею по рукам, ногам, по всем частям тела, растереть кончики пальцев. На них находятся нервные окончания головного мозга и внутренних органов. Массируя пальцы, ладони, мы улучшаем кровообращение во всем организме. То есть искусственно взбадриваем себя.

И, конечно, помогает во всех случаях физкультура: обычная утренняя зарядка и минут десять надо попрыгать через скакалку. Очень хороший способ для укрепления организма. Спортсмены не зря через скакалочку прыгают, они повышают свою энергетику. Танцы тоже заряжают энергией.

Рекомендуются и воздушные ванны. Когда дома никого нет, походите раздетым. Коже нужны свет, витамин D.

Что можете сказать о сне?

- Хочу напомнить вот о чем: с 22 до 24 часов надо обязательно спать. Именно в эти два часа идет восстановление психики, нервной системы. У тех, кто ложится после двенадцати, отдыхает тело, но не нервная система. Лучше пораньше встать. Я рекомендую, особенно студентам (мозг ночью не работает), лучше встать в четыре–пять часов утра - и сделаете больше, чем за ночные часы. Не случайно говорят: утро вечера мудренее.

И еще: в это время не рекомендуется смотреть боевики и ужастики, которые негативно действуют на нервную систему. У человека и так идет снижение настроения, а они и негативные новости угнетают еще больше. Лучше послушать юмористов, пообщаться с друзьями. То есть побольше позитива.

И как долго длится осенняя депрессия?

- У каждого по–разному: у кого–то несколько дней, у кого–то месяц. Ни в коем случае не следует увлекаться антидепрессантами. Если человек больше месяца не может выйти из этого состояния, то ему желательно сходить к психологу либо к психотерапевту, поскольку оно переходит в хроническое. И, повторяю, лучший способ - это движение, которое дает нашему организму энергию. 20–30 минут в день надо ходить пешком.

нервозное состояние

Осенняя депрессия - это состояние в шаге от таких значительных и очень негативных последствий для человеческого организма, как невроз. В организме все едино. Его психоэмоциональный фон зависит от очень многих внешних и внутренних реакций и проявлений, и депрессия представляет собой большое количество негативных факторов, которые превалируют в конкретный период жизни.

Хороший сон, хорошая погода и оптимистический настрой - это факторы, которые должны преобладать над некоторыми негативными воздействиями, постоянно присутствующими в нашей жизни.

И если вы чувствуете, что при мелких радостях, таких, как, например, поход в гости, в горы и так далее, плохое настроение не меняется, то не подвергайте себя опасности вовлечения в опасную гамму неврозов. Они имитируют сердечные заболевания, и бороться с ними очень сложно, а потому их легче предотвратить, чем лечить.

Автор: Нина Ничипорова