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Сооронбай Жээнбеков принял советника Эмира Кувейта Абдуллу Аль Маатука

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 октября, принял советника Эмира Государства Кувейт Абдуллу Аль Маатука.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества стран.

Глава государства выразил благодарность кувейтской стороне за содействие в реализации различных проектов и благотворительную деятельность по поддержке социально-уязвимых слоев населения страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в развитии двусторонних отношений с Кувейтом в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В качестве приоритетных направлений совместного сотрудничества назвал сферы регионального развития, сельского хозяйства, цифровизации, строительства социальных объектов и туризма.

Советник Эмира Кувейта Абдулла Аль Маатук поблагодарил Главу государства за встречу.

Выразил готовность к оказанию дальнейшей социальной поддержки для повышения благосостояния населения Кыргызстана. Он также подчеркнул, что кувейтская сторона заинтересована в углублении двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном.


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URL: https://www.vb.kg/382744
Теги:
визит, Кувейт, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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