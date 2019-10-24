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В Нарыне фермеров учат выпускать мясо по международным стандартам

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- Светлана Лаптева
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В Нарынской области проходит пресс-тур для журналистов, организованный агентством по международному развитию USAID, для ознакомления с проектами в регионах.

Так директор одного цеха в селе Кочкорка Нарынской области Куван Адиев рассказал, что они начинали производство с нуля. Сейчас цех не только обеспечивает работой 22 сельчан, но и стал одним из крупнейших коммерческих покупателей скота у местных фермеров. Производственная мощность цеха составляет около 5 тысяч голов в год.

Цех работает с 2017 года и является одним из 2-х предприятий в Кыргызстане, который соответствует международным стандартам безопасности пищевых продуктов и в соответствии с требованиями зарубежных покупателей сертифицирован по системе НАССР (ХАССП). Это стало результатом партнерства между USAID и компанией. Международная организация приобрела новую производственную линию, отвечающую международным стандартам, а также оказала содействие компании и обучила фермеров новым формам ведения животноводческого хозяйства.

В результате цех входит в число 55 частных агропредприятий из Кыргызстана кому USAID оказывает помощь для расширения экспортных возможностей. Сотрудники цеха рассказывают, что проводят убой по всем правилам и мясо относят к категории "Халал".

Кроме этого, в цехе работает ветеринар, который осматривает животных на нескольких стадиях работы. И затем образцы также направляет в лабораторию.


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URL: https://www.vb.kg/382745
Теги:
USAID, мясо-молочная продукция, Нарынская область, сельское хозяйство, Кыргызстан
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