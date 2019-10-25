Омурбекова: Врачи НИИХСТО должны получать достойную зарплату

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова провела выездное совещание в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Сотрудники медицинского учреждения, представители Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики проинформировали вице-премьер-министра о текущей деятельности института, ознакомили ее с работой операционного блока и отделения реанимации, а также показали медицинскую аппаратуру, нуждающуюся в замене.

Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов включен в План по оптимизации деятельности организаций третичного уровня, где ожидаются ряд изменений в структуре работы.

На совещании обсуждались вопросы дальнейшей оптимизации деятельности медицинского учреждения, изменения системы финансирования, штатного расписания и оплаты труда персонала, предоставления медицинских услуг населению.

Алтынай Омурбекова отметила, что система здравоохранения претерпевает определенные изменения и требует новых подходов к вопросам управления, финансирования и предоставления услуг.

- На данный момент достигнуты положительные результаты по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов должен иметь соответствующее условия, оборудование, врачи должны получать достойную заработную плату, а также иметь возможность обмена опытом с зарубежными коллегами. Развитие медицины невозможно представить без применения современных достижений науки. Институт должен идти в ногу со временем, а его деятельность должна быть прозрачной, услуги и условия их получения понятными и доступными для населения, - сказала она.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова также поговорила с пациентами и родителями детей, которые ожидают операцию.

Справочно: в Научно-исследовательском центре хирургии сердца и трансплантации органов в год проводят около 1200 операций, в том числе: 700 операций с аппаратом искусственного кровообращения; 500 операций интервенционного характера (без наркоза и аппарата искусственного кровообращения).

Бюджет института в 2019 году составляет около 105 млн сомов. Из них: бюджетны средства – 30 млн сомов, сооплата – 37,5 млн сомов, специальный счет – 37,5 млн сомов.