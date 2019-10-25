В Бишкеке прошла конференция по противодействию терроризму

В Бишкеке для сотрудников правоохранительных органов состоялась конференция на тему "Организация и ведение переговоров с террористами в случаях захвата заложников". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным пресс-службы, конференция прошла с 22 по 25 октября 2019 года при поддержке программного офиса ОБСЕ.

"В данном мероприятии приняли участие специалисты из Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России и Краснодарского университета МВД РФ.

В течение трехдневных занятий участникам дали возможность обмениваться опытом и повысить уровень специальных знаний в области противодействия международному терроризму.

Конференция прошла в деловой и конструктивной обстановке", - говорится в сообщении ГКНБ.