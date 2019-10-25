Супруг Асель Кодурановой выявил причину конфликта Жээнбекова и Атамбаева

Парапсихолог и по совместительству супруг депутата Асель Кодурановой Мелис Карыбеков назвал причину конфликта между действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым и прошлым главой государства Алмазбеком Атамбаевым. Об этом он заявил в интервью изданию Фабула.

По его словам, причиной конфликта стало черное заклятие.

"Почему вдруг многолетняя дружба двух людей разрушилась? Этому есть только одно объяснение – черное заклятие. Президент Жээнбеков поменял отношение к приведшему его к власти человеку на 180 градусов. Я этого человека хорошо знаю, и он не мог на это пойти. Здесь не обошлось без черного заклятия, - сказал он.

Параспихолог уверен, что для дела нужно забыть личные обиды и амбиции.

"Соперничество и запугивание ни к чему хорошему не приведет. Атамбаев, Жээнбеков, Текебаев, Мадумаров должны сесть за стол переговоров. Для народа и страны нужно забыть свои личные обиды, амбиции. Сейчас нужно решать социальные и экономические проблему страны", - добавил он.

Сможет ли власть противостоять черному заклятию большой вопрос, отметил Карыбеков.

"Атамбаев смог противостоять этому заклятию, так как он имеет благословение. Сможет ли сегодняшняя власть противостоять этим силам вопрос? По этой причине я еще ранее говорил, что в окружение президента нужно ввести манасчи. Именно они с помощью энергии Манаса смогут противостоять черным заклятиям", - сказал он.

Отметим, еще в 2009 году параспихолог Мелис Карыбеков предсказал, что Алмазбек Атамбаев станет президентом.

В 2015 году он описал уже следующего президента.

"Очевидно, что этот человек не запятнал свое имя в политике, у него чистое прошлое. Кроме того, он очень образован, возраст от сорока до пятидесяти, рост средний, активный, энергичный. Этот президент будет любить народ и Родину. Вполне возможно, что он среди нас. Он из рода сарыбагыш", - сказал он тогда.