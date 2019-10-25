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В Караколе состоялся парад милицейского гарнизона. Фото

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- Оксана Гут
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В ознаменование 95-й годовщины создания кыргызской милиции в городе Каракол состоялся парад личного состава органов внутренних дел. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Парад на центральной площади принимал начальник УВД Иссык-Кульской области полковник милиции Улан Асанбаев. Командовал парадом заместитель начальника службы общественной безопасности УВД полковник милиции Тилек Тюкебаев. Участие в параде приняли около 500 сотрудников аппарата УВД, а также районной, городской милиции и 30 служебных автомашин.

Выступая перед личным составом, начальник областной милиции Улан Асанбаев отметил, что для гражданина человек в милицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость.

- Именно от нас зависит порядок на улицах городов, спокойствие наших соотечественников, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное, грамотной и профессиональной работой, - заключил он.

Участников парада также поприветствовали руководитель аппарата полномочного представительства правительства КР в Иссык-Кульской области Эсенгул уулу Улан, мэр Каракола Адыл Каниметов, председатель совета ветеранов УВД Турусбек Ашымов.

Марш-парад Иссык-Кульского областного гарнизона личного состава и специальной техники органов внутренних дел открыла колонна руководителей подразделений УВД Иссык-Кульской области. За ними следовала колонна бойцов СОБР и ООБДД МВД КР по Иссык-Кульской области, отдел охраны ДГССО МВД КР по Караколу. Затем торжественным маршем прошли сотрудники ОР ППСМ и туристической милиции УВД области, городских и районных отделов внутренних дел.

Завершил марш-парад автопарк УВД области, который был представлен автомобилями дежурных частей, дорожно-патрульной службы, патрульно-постовой службы, туристической милиции и передвижной пункт милиции, которая предназначена для приема граждан по месту жительства.


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URL: https://www.vb.kg/382777
Теги:
военная служба, Иссык-Кульская область, Каракол, праздник, Кыргызстан, Сталбек Усубакунов, УВД
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