Молодежь КР получила возможность поехать в Крым

Крым предлагает большое количество интересных проектов и конкурсов для школьников и студентов из Кыргызстана и Казахстана. Об этом на круглом столе "Молодежное сотрудничество России и Кыргызстана в рамках перекрестного года РФ и КР в 2020 году" сообщил координатор международного проекта "Волонтеры Победы" в КР Анастасия Шевченко.

- Для молодежи сейчас открывается очень много возможностей. Помимо уже привычных для нас городов России, вы можете посетить и Крым. Главными призами, как обещают организаторы, станут поездка на международный фестиваль "Таврида – АРТ" и отдых в легендарном "Артеке".

А вот студентка из Международного университета Айдана Акылбекова предложила в вопросах молодежного сотрудничества идти в ногу со временем.

- К примеру, очень много молодых людей, как в РФ, так и в КР, проводят по несколько часов за компьютером. Зачастую – играя в компьютерные игры. Почему бы нам не сплотить их. Можно проводить кыргызско-российские соревнования по киберспорту. К тому же, в России он уже признан видом спорта. Это же касается и кинематографа. Необходимо заинтересовать молодых режиссеров создавать совместные картины. Воплощать в жизнь интересные проекты можно было при помощи, - почеркнула студентка.