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В России кыргызстанец благодаря своей свадьбе погасил крупный долг

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- Евгений Денисенко
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В Республике Марий Эл (Россия) с находившегося здесь уроженца Кыргызстана удалось взыскать задолженность по налогам и штрафам в размере свыше 170 тысяч рублей. Причем рассчитаться должник, до этого избегавший возмещения средств, поспешил даже ранее назначенного ему срока.

В пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Республике Марий Эл рассказали, что в ее Горномарийском районном отделе на исполнении находилось 12 исполнительных производств в отношении этого кыргызстанца. Но погашать долг он не торопился. Поскольку по месту регистрации в этом районе не проживал, на него завели розыскное дело. И приняли постановление о временном ограничении выезда за пределы России и запрете на регистрационные действия в отношении его личного автотранспорта.

На этой машине кыргызстанец и прибыл на днях из Московской области. Его сразу же доставили в Горномарийский районный отдел регионального УФССП. Судебным приставом-исполнителем был наложен арест на иномарку и вручено предупреждение об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении арестованного имущества.

Прибывшему также напомнили о необходимости скорейшего погашения долгов по штрафам и налогам. И в этот раз он не стал тянуть.

Свою поспешность мужчина объяснил необходимостью скорейшего возвращения в Кыргызстан на собственную свадьбу. Выполнив, наконец, положенное по закону, он без промедления и без всяких препон убыл на родину.


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URL: https://www.vb.kg/382782
Теги:
долг, розыск, Россия, свадьба, Кыргызстан, Мигрант
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