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Выборы 2020. Президент создает себе "партию власти"?

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- Екатерина Улитина
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Уникальность сегодняшней политической ситуации в стране заключается в том, что у президента нет собственной партии в Жогорку Кенеше. Такого никогда раньше не было. Изменят ли положение выборы в 2020 году?

Эксперты ожидают, что в ближайшее время в Кыргызстане появятся новые партии, которые определят расклад сил на выборах депутатов Жогорку Кенеша в 2020 году.

Политолог Игорь Шестаков считает, что у действующих партий мало шансов получить голоса избирателей и занять места в седьмом созыве.

- Партии, которые сегодня представлены в ЖК, растеряли поддержку электората. Недаром тема самороспуска так активно обсуждалась. Само по себе это говорит о дискредитации всех политобъединений, которые победили на прошлых выборах в Жогорку Кенеш. Все эти годы партии и депутаты демонстрировали малоэффективную работу. Общественность сегодня не понимает пользу от Жогорку Кенеша и партий. В соцсетях призывают отказаться от партийной системы и переходить на одномандатные выборы, - поделился с VB.KG мнением Игорь Шестаков.

Он отмечает, что ни одна отечественная партия, как институт власти, не состоялась. То, что сегодня в Кыргызстане называют "партией", на деле лишь объединение по партийным, а главное временным интересам. Как только уходит лидер, партия распадается.

- После ухода Алмазбека Атамбаева с поста, СДПК рухнула, разбившись на мелкие партизанские отряды. Однозначно сегодня эта партия ничего из себя не представляет, за исключением группы сторонников Алмазбека Атамбаева, таких как Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и другие. Они будут вносить определенный политический тренд, но вряд ли могут рассчитывать на существенную поддержку, - продолжил Шестаков.

Не многим лучше, по мнению политолога, обстоят дела и у других партий в Жогорку Кенеше. Никто из них не пользуется существенной поддержкой у электората.

- Партия "Кыргызстан" провела шикарный съезд, на котором заявила о намерении участвовать на следующих выборах, и сразу же получила увесистый щелчок от избирателей. Общественное мнение проехалось по ним как катком. Но в виде эксперимента, стоит посмотреть, что будет дальше. Возможно, денежные мешки пробьют себе дорогу, - говорит Шестаков.

По мнению эксперта, хорошие шансы на победу будут у партий, которых нет сегодня в Жогорку Кенеше, но которые работают на местах с электоратом.

- Пример показала "Онугуу Кыргызстан", которая создавалась исключительно как партия для местных выборов, но качественная работа с населением обеспечила им поддержку людей и в итоге вывела в Жогорку Кенеш. Другой вопрос, что стало с партией потом, - продолжил Игорь Шестаков.

Из новичков в большой политике можно выделить "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик". "Мекеним Кыргызстан" неплохо показала себя на местных выборах в некоторых регионах и не более того. Известно о партии мало. Однако, это не помешало ей приобрести в СМИ довольно демонический образ. Ее называют то "масонской ложей" из-за большого числа представителей строительного бизнеса в списке членов партии, то многозначительно подчеркивают, что некоторые члены партии связаны с семьей Матраимовых.

Еще одна партия - "Биримдик". С недавних пор ее возглавляет депутат от СДПК Марат Аманкулов. По слухам, к этой партии присоединятся и другие эсдеповцы, оставшиеся не у дел после раскола в СДПК, в том числе брат президента Асылбек Жээнбеков.

- Сейчас сложно делать прогнозы, они будут на грани конспирологии. Но хочу обратить внимание на уникальность сегодняшней политической ситуации в стране. У президента Сооронбая Жээнбекова нет собственной партии, он беспартийный. Такого никогда раньше в Кыргызстане не было, - заключил Игорь Шестаков.

Он уверен, что о поддержке президента заявит не одна, а сразу несколько партий. Но какую из них можно будет назвать "партией власти" пока открытый вопрос.


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URL: https://www.vb.kg/382783
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Марат Аманкулов, Сооронбай Жээнбеков, выборы, партии, Кыргызстан, Онугуу – Прогресс, Игорь Шестаков, СДПК
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