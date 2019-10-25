Житель Бишкека поблагодарил сотрудников милиции за качественную работу

Владелец ранее угнанного автомобиля Honda Fit, житель Бишкека Айдар обратился в редакцию VB.KG с просьбой передать его благодарность сотрудникам милиции за быстрое нахождение его потери.

По его словам, автомобиль нашли всего за 3 дня.

- В ночь на 20 октября мою машину украли со двора нашего дома на пересечении улиц Салиева и Айтматова. Потерю я уже обнаружил на следующий день в воскресенье. По этому поводу я обратился в Свердловский РОВД. В итоге 22 октября мой автомобиль обнаружили в селе Новопокровка, где ее вычислили по ориентировке, - рассказал бишкекчанин.

Как выяснилось, в краже машины подозревается Р. Н., который на тот момент "отбывал" наказание в колонии-поселение как раз за кражу автомобилей Honda Fit.

- Автомобиль на момент задержания уже был продан молодой женщине. Угонщик до этого пригнал машину к границе с Казахстаном, где ей поставили другой номер, подделали документы и продали. Потом ее перегоняют в Казахстан. В общем, это целая отработанная схема по легализации краденных автомобилей, - отметил он.

По этой причине Айдар выражает благодарность сотрудникам милиции, которые успели предотвратить исчезновение его автомобиля.

- В первую очередь хочу выразить благодарность начальнику уголовного розыска ГУВД Чуйской области, подполковнику милиции Курманбаеву Урмату Джалиловичу.

А также начальнику УВД Свердловского района Тагаеву Ашиму Капаровичу.

И его сотрудникам: Заместителю начальника Свердловского РОВД Байгазиеву Азамату

Следователю Аскаровой Гульдане Толонбаевне.

Членам опергруппы Асанову Арлену, Ибрагимову Канату, Абдыкапарову Чынгызу и Курманбекову Тумару.

Отдельная благодарность за содействие в раскрытии преступления старшему инспектору по розыску УОБДД ГУВД Чуйской области, майору милиции Р. Чолушеву.

Старшему инспектору ОРОК Центра мониторинга ГУОБДД МВД КР лейтенанту милиции Сасаза Рахиму.

Командиру 1-взвода БДПС УОБДД по ГУВД Чуйской области, старшему лейтенанту милиции Абдрахманову Ниязу, - перечислил он сотрудников милиции.

В заключение разговора Айдар высказался по поводу уголовной ответственности за угон автомобилей.

- Получается угонщик автомобилей на момент кражи "отбывал" наказание в колонии-поселение. Это что за законы у нас такие? Может стоит их пересмотреть? Я смотрел новый УПК КР, согласно которому угонщику автомобилей светит до 5 лет, если же автомобиль стоит менее 1 млн сомов, то тогда и до 3 лет. А за "хорошее" поведение можно и вовсе сразу выйти в колонию-поселение. В общем, необходимо ужесточить закон, - добавил он.