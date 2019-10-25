Суйун Омурзаков занял первое место по стрельбе, обыграв армию и финпоп

По данным ведомства, с 24 октября на спортивных базах Бишкека проходит Спартакиада работников государственных органов Кыргызской Республики, которая проводится в целях развития физической культуры и спорта в государственных органах КР.

По регламенту соревнований во всех этапах Спартакиады в обязательном порядке должны принимать участие руководители госорганов в одной из программ соревнований. Также совмещение участников допускается по двум видам спорта.

Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.

В этом году в программу Спартакиады включены 16 доступных и популярных видов спорта: армрестлинг, бильярд, волейбол, гиревой спорт, дартс, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба из боевого оружия, уч тапан (альчики), тогуз коргоол, самбо, шахматы и перетягивание каната.

Так, 25 октября прошли соревнования по стрельбе из табельного оружия, пистолета Макарова. На данном соревновании Первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Суйун Омурзаков получил 87 баллов и занял почетное первое место.

2-ое место занял Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики и 3-ое место занял ГСБЭП при ПКР.

Победители и призеры награждаются медалями, дипломами и кубками соответствующих степеней Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.