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Дамира Долоталиева стала новым президентом Ассоциации рынков в Кыргызстане

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- Бакыт Стамов
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Новым президентом Ассоциации рынков, предприятий торговли и услуг в Кыргызстане стала лидер Профсоюза работников торговли, общественного питания и других форм предпринимательства КР Дамира Долоталиева, которая также по совместительству является и председателем Профсоюза предпринимателей Дордоя. Об редакции VB.KG сообщила она сама.

По ее словам, выборы нового президента состоялись вчера.

- Сергей Пономарев, как вы знаете, стал заместителем бизнес-омбудсмена. По этой причине члены Ассоциации рынков, предприятий торговли и услуг приняли решение об избрании себе нового президента. Признаюсь, это стало меня неожиданностью, но новая должность не будет для меня чем-то новым, так как Ассоциация также занимается защитой прав предпринимателей, - пояснила Долоталиева.


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URL: https://www.vb.kg/382790
Теги:
президент, рынок, социальная защита, Кыргызстан, Дамира Долоталиева, предприниматель, Сергей Пономарев
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