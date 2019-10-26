Дамира Долоталиева стала новым президентом Ассоциации рынков в Кыргызстане

Новым президентом Ассоциации рынков, предприятий торговли и услуг в Кыргызстане стала лидер Профсоюза работников торговли, общественного питания и других форм предпринимательства КР Дамира Долоталиева, которая также по совместительству является и председателем Профсоюза предпринимателей Дордоя. Об редакции VB.KG сообщила она сама.

По ее словам, выборы нового президента состоялись вчера.

- Сергей Пономарев, как вы знаете, стал заместителем бизнес-омбудсмена. По этой причине члены Ассоциации рынков, предприятий торговли и услуг приняли решение об избрании себе нового президента. Признаюсь, это стало меня неожиданностью, но новая должность не будет для меня чем-то новым, так как Ассоциация также занимается защитой прав предпринимателей, - пояснила Долоталиева.