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Будьте осторожны! Люки на участке по улице Московская временно открыты

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- Оксана Гут
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Вице-мэр столицы Уланбек Азыгалиев, курирующий вопросы архитектуры и строительства, вместе со строителями находится на дорожных работах по улице Московской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкек.

Подрядчик – корпорация China Road & Bridges Corporation уложили первый слой асфальта, а уже завтра начнут укладку следующего слоя, щебеночно-мастичного.

На данный момент проводится корректировка люков на перекрёстках.

- Будьте осторожны! Люки по улице Московской от улицы Панфилова до ул. Исанова временно открыты, - говорится в сообщении.

Дорожные работы будут завершены по графику, к 1 ноября этого года.

В муниципалитете напомнили, что улицы Московской проводится за счет остатка средств от проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", отметим, что такая практика применяется впервые.

По этому проекту в Бишкеке было отремонтировано 23 участка дорог общей протяженностью 38 километров. В порядок привели как большие магистральные улицы – проспекты Чуй, Манаса, Айтматова, бульвар Эркиндик, улицу 7 апреля, так и относительно небольшие Уметалиева, Усенбаева, Термечикова и другие.


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URL: https://www.vb.kg/382793
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог
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