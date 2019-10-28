На российской авиабазе "Кант" в КР прошел "Географический диктант"

Летчики авиационной базы "Кант" в Кыргызстане, юнармейцы и члены семей военнослужащих – всего около 160 человек – приняли участие в международной просветительской акции "Географический диктант", инициированной Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в структуру которого входит и данная авиабаза.

"Географический диктант", инициатором которого является Российское географическое общество и председатель его попечтительского совета президент РФ Владимир Путин, проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. С 2017 года акция стала международной, в прошлом году диктант написали в 97 странах мира, приветствие его участникам было направлено с орбиты Международной космической станции российским космонавтом Сергеем Прокопьевым. В этот раза диктант состоялся 27 октября 2019 года и по традиции проходил очно на специально организованных площадках, а также онлайн на сайте проекта.

В Центральном военном округе РФ акция была организована на 263 площадках (одной из них стала авиабаза "Кант"), зарегистрированных в воинских частях, учреждениях, военных комиссариатах округа. В качестве ведущих были приглашены известные люди. На площадке управления ЦВО диктант вел Николай Рундквист - известный путешественник, писатель, географ, краевед.

"Каждый вариант диктанта состоял из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов была составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребовала применить образное мышление, системную логику и эрудицию", - отметил в пресс-службе ЦВО.

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировали результаты нынешнего диктанта.

По словам Шойгу, вопросы стали еще интереснее, чем раньше: "Они стали более познавательными. Мы учитываем увеличение аудитории. Нам конечно хочется, чтобы люди еще чуть-чуть побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается некая познавательная в том числе часть, которая уже при прочтении вопроса дает возможность узнать что-то еще о нашей стране".

Сергей Шойгу напомнил, что в этом году диктант писался почти на 6 тысячах площадках в России и за рубежом. Диктант составляется в четырёх вариантах: один для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, один - для инвалидов по зрению, один - для онлайн-режима и один демонстрационный вариант.

"В прошлом году было вопросов, связанных с литературой. Были географические вопросы из каких-то литературных произведений. То есть требовалось знать не только географию, но и литературу. А в этот раз было больше истории", - отметил спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств-членов Организации. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.