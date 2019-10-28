Задержан подозреваемый наемник, прошедший подготовку в лагере террористов

18 октября 2019 года ГКНБ КР в ходе совместных проведенных оперативно-розыскных мероприятий с МВД КР по выявлению и пресечению каналов вербовки и отправки рекрутов в ряды международных террористических организаций (МТО), запрещенных на территории КР, задержан гражданин КР Д.А., 1994 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Установлено, что в 2015 году Д.А. прошел специальную диверсионно-террористическую подготовку в лагере МТО и по заданию главарей был направлен в КР для проведения диверсионно-террористических акций.

С 2016 года Д.А. разыскивался по статье "Наемничество" УК КР. Задержанный водворен в ИВС ОВД г.Жалал-Абад. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.