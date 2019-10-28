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В Кыргызстан пытались незаконно ввести сигареты более чем на миллион сомов

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- Оксана Гут
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Сотрудниками ГТС при ПКР выявлен факт незаконного ввоза сигарет марки "Rothmans" на сумму 1 087 500 сом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на

таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками оперативной таможни ГТС при ПКР в городе Ош было остановлено транспортное средство марки "Тойота Естима" под управлением гр. Кыргызской Республики А.Ш.Ш.

При осмотре салона указанного транспортного средства был обнаружен товар – сигареты с фильтром марки "Rothmans", в количестве –

15 000 пачек, ввезенные из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства.

На момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо товаросопроводительные документы на товар. Стоимость товара составила

1 087 500 сом.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРПП.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.


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URL: https://www.vb.kg/382802
Теги:
ГТС, контрабанда, табак, таможенные пошлины, Кыргызстан
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