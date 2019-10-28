Сапара Исакова силой доставили в суд. ГКНБ обвинили в нарушении закона

Экс-премьера Сапара Исакова в принудительном порядке доставили в Свердловский районный суд, где проходит рассмотрение уголовного дела по по модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил журналистам его адвокат Замир Жоошбаев.

- Эту задачу выполнили сотрудники ГКНБ вопреки тому, что по законодательству согласно статье 121 УПК принудительный привод реализуется судебными приставами, а судебные приставы не имеют доступа в камеры СИЗО. Здесь получился пробел в законе. В связи с этим постановление было исполнено сотрудниками ГКНБ, что грубо нарушает УПК. Но Сапар Исаков отказался выходить из конвойной комнаты если в суде не допросят главу "Энергопроекта" Евгения Хафизова и сотрудницы Госстроя Асанову, - заявил защитник..

Напомним, 25 октября Сапар Исаков отказался покидать камеру СИЗО ГКНБ и участвовать в заседании суда. Свое решение он обосновал тем, что некоторые свидетели по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ не допрашиваются. После этого судья Свердовского райсуда Инара Гилязеддинова вынесла постановление о принудительном приводе экс-премьера на судебное заседание.

В деле о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека за $386 млн предъявлено обвинение высокопоставленным чиновникам. Среди задержанных - бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, бывший председатель Национального энергохолдинга Айбек Калиев, его заместитель Жолдошбек Назаров, бывший руководитель предприятия "Электрические станции" Салайдин Авазов и бывший исполнитель проекта по реконструкции ТЭЦ Темирлан Бримкулов. Экс-министр финансов Ольга Лаврова находится под домашним арестом. Им предъявлено обвинение по статьям "Коррупция" и "Злоупотребление должностным положением" УК КР.

Восемь обвиняемых защищают порядка 20 адвокатов. Со стороны гособвинения работают 6 прокуроров. Дело рассматривается в Свердловском районном суде Бишкека.

Источник: elgezit.kg