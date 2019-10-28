В Бишкеке почтили память воинов-баткенцев (фото)

В столице, в каждом районе прошли мероприятия, посвященные дню памяти воинов, погибших при исполнении воинского и служебного долга по защите территориальной целостности Кыргызстана во время баткенских событий 1999-2000 гг.

В акциях приняли участие семьи погибших воинов, участники Баткенских событий, учащиеся школ №64, №25 и №24, руководство генштаба и райадминистраций.

В пресс-службе мэрии отмечают, что воинам-баткенцам через почтовые отделения связи города Бишкек по месту жительства оказана единовременная материальная помощь: родителям погибших воинов и инвалидам по 5 тысяч сомов, участникам Баткенских событий по 2 тысячи сомов.

На сегодняшний день в управлении социального развития Октябрьского района на учете состоят 49 участников, в том числе 1 семья погибшего, в Первомайском районе проживают 56 участников, в том числе 3 инвалида, в Свердловском районе на учете стоят 37 участников военных действий в Баткене, в том числе один инвалид, одна семья погибшего, в управлении социального развития Ленинского зарегистрировано 50 участников, в том числе 3 семьи погибших.