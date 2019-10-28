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ФПК: Лепнина на Доме Союзов разрушилась, могли пострадать люди

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- Екатерина Улитина
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Федерация профсоюзов Кыргызстана, в связи с ситуацией вокруг демонтажа архитектурной символики - лепнины на фасаде здания Дома союзов представляет свои разъяснения по данному вопросу.

Стоит отметить, что архитектурная лепнина была сооружена в 1956 году, последняя косметическая реставрация была сделана в 2010 году. Архитектурная символика – лепнина, на котором изображены символы единения труда и законности времен советского периода. Она служила основанием для флагштока и установлена на фронтоне здания на крыше Дома союзов. Была изготовлена полностью из бетона, без использования металлических примесей.

Поводом для демонтажа вышеуказанной символики послужил факт разрушения ее части и падения обломков перед парадным входом в здание 17 октября 2019 г., в конце рабочего дня, когда отдельные сотрудники выходили из здания. По счастливой случайности, в тот день обошлось без жертв.

В результате была создана специальная комиссия из числа компетентных сотрудников ФПК и членов Совета ФПК, учитывая реальную опасность для людей во время выхода и входа в здание комиссия решила произвести демонтаж в выходной день 26 октября 2019 г. В процессе демонтажа полностью велась видеосъемка.

Из видеосъемки видно, что поврежденная лепнина привязана к стальной проволоке, которая в течение этих лет подвергалась коррозии, а бетонная часть повреждена в виде многочисленных трещин, которая могла обрушиться под воздействием ветра и осадков.

В настоящее время Федерация профсоюзов Кыргызстана прорабатывает вопрос изготовления и установки аналогичной символики из более современных и качественных строительных материалов.

Напомним, в минувшие выходные была демонтирована лепнина на фронтоне Дома Союзов. Депутат Исхак Масалиев потребовал от министра культуры обратиться в правоохранительные органы, чтобы дать оценку действиям сотрудников, принявшим подобное решение.


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URL: https://www.vb.kg/382815
Теги:
профсоюзы, Бишкек, культура, Кыргызстан
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