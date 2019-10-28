Минздрав будет судиться с молодыми медиками за отказ от работы в регионах

В редакцию VB.KG обратились студенты нескольких медицинских колледжей с заявлением об ущемлении их прав. Учащиеся на бюджетной основе возмущены тем, что образовательные учреждения принуждают их подписывать договора, согласно которым те вынуждены будут после окончания учебы два года отработать на государство. В случае неподписания этих договоров студентам обещают неприятности, как в ходе обучения, так и при получении диплома.

В частности, в документе прописано, что заказчик имеет право направлять специалиста, обучающегося на бюджетной основе, после завершения программы обучения на работу в организации здравоохранения.

В случае отказа от работы по распределению заказчика, со студента взыскивается стоимость его обучения.

От возмещения затрат на подготовку специалистов, по договору, освобождаются по медицинским противопоказаниям; беременные женщины и лица, имеющие ребенка до года; дети-сироты; лица, имеющие одного из родителей или супруга (супруги) – инвалида первой или второй группы; жены (мужья) военнослужащих, если работа предоставляется вне места постоянного жительства семьи.

А также те, кто восстанавливается на обучение и при этом согласен с выполнением обязательств по отработке после завершения учебы.

Редакция обратилась за комментариями к заведующей отделом кадровой работы и медицинского образования Министерства здравоохранения КР Нуриде Жусупбековой. Она отметила, что права будущих медработников-бюджетников никто не ущемляет, напомнив, что норма об отработке на государство существует с 2004 года.

Статья 97 закона "Об охране здоровья граждан КР" гласит, "выпускники медицинских учебных заведений, прошедшие обучение на бюджетной основе, обязаны отработать не менее двух лет в регионах по направлению уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в области здравоохранения. В случае отказа от работы по направлению выпускник имеет право свободного трудоустройства после возмещения стоимости его обучения в порядке, определяемом правительством Кыргызской Республики" (в редакции закона КР от 2 августа 2017 года № 167).

Как разъясняет Нурида Жусупбекова, государство в праве направлять молодых специалистов, окончивших бюджетное отделение, на работу в госучреждения по своему усмотрению, где есть потребность кадров. И студенты должны быть осведомлены об этом до зачисления на учебу.

При этом государственные органы должны обеспечить работников необходимыми условиями. И в первую очередь, направляя их вдаль от постоянного места проживания, новым жильем. С этим, несмотря на то, что закон об отработках существует давно, до сих пор трудности.

- Да мы над этим работаем. МСУ (местное самоуправление – ред.) плохо работало, но в последнее время начали строить жилье для них, - признает представитель Минздрава КР.

Хотя, подчеркивает Жусупбекова, студенты на распределение в основном реагируют нормально.

- Раз они на бюджете, государство тратит на них деньги, они должны отработать, - парировала собеседница и сообщила, – За все время только один студент возвратил деньги за учебу.

Правда, Минздрав в ближайшее время планирует отсудить стоимость обучения еще у 16 бывших студентов медицинских образовательных учреждений. Дело в том, что еще в 2017 году они просто выпустились и "пропали", т.е. на отработку так и не явились до сегодняшнего дня.

А так как при отказе от добровольного возмещения денежных средств за обучение взыскание осуществляется в судебном порядке, ведомство готовится подавать на "беглецов" в суд.

- В этом году мы прописали положение, утвердили своим приказом, что, если в течение 6 месяцев человек (студент бюджетного отделения – ред.) не появляется, связи утеряны, мы подаем на него в суд, - заключила Нурида Жусупбекова.