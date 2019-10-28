Экс-депутат: 9 процентов для партий ерунда! Всего 135 тысяч избирателей

Споры по поводу снижения 9-процентного порога для партий, которые баллотируются в Жогорку Кенеш, абсолютно безосновательны. Так как речь идет всего лишь о 135 тысячах избирателей, которые для партий не представляют серьезную цифру. Об этом редакции VB.KG заявил экс-депутат Бакыт Керимбеков.

По его словам, доказательством тому служит простая арифметика.

- Раньше, когда я был депутатом, отчет велся от списка избирателей. На сегодняшний день такой нормы нет. Сейчас отчет ведется от количества проголосовавших избирателей. Всего у нас зарегистрировано около 3 млн избирателей и по старым правилам 9 процентов составляло бы 270 тысяч человек. Но так как сегодня отчет ведется от количества проголосовавшихся избирателей и с учетом того, что на выборы ходит половина всего списка избирателей, то цифра в разы уже другая. То есть от 1,5 млн избирателей 9 процентов составляет всего лишь 135 тысяч человек. Для партии это чепуха! Сейчас за деньги можно купить еще большее количество голосов, - сказал Керимбеков.

Таким образом, уверен экс-депутат, народные избранники все законы написали для себя и поэтому цифра 9 процентов их не волнует.

- Раньше у нас был 50-процентный барьер, согласно которому если на выборы не приходила половина избирателей плюс 1 голос, то тогда выборы считались не состоявшимися. Сегодня же такой нормы нет, хоть сколько людей может прийти, выборы будут считаться состоявшимися, - добавил он.

Напомним, поправки о повышении порога для прохождения в Жогорку Кенеш с 7 до 9 процентов были приняты в 2017 году.