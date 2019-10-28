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В Кыргызстане торгуют памятью дедов (фото)

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане торгуют боевыми наградами фронтовиков, заработанных кровью, как простой бижутерией. К примеру, медаль "За взятие Берлина" стоит всего 500 сомов. Также на рынке можно купить удостоверение к этим наградам.

Ко дню Победы модно стало цеплять настоящие боевые награды на военную форму времен Великой Отечественной войны. А ведь поисковики до сих пор не могут найти места захоронения солдат, погибших при освобождении Германии, наших земляков в том числе. И родственники погибших радуются как дети, когда узнают, что их дед был награжден! И потом радуются удостоверению к награде, которое удается им выхлопотать в Минобороны. А мы вот так пренебрегаем памятью?


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URL: https://www.vb.kg/382822
Теги:
ВОВ, награда, рынок, Бишкек, Кыргызстан
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