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С 31 октября дожди. Прогноз погоды до конца недели

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- Оксана Гут
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Пресс-служба МЧС КР распространила прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 29-31 октября и 2-4 ноября

29 октября ночью в Ошской, Иссык-Кульской областях в горных районах снег, по остальной территории без осадков.

29 октября днем и 30 октября ночью без осадков.

30 октября днем в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. По остальной территории без осадков.

31 октября ночью в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. 31 октября днем в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областях в предгорных районах дождь, в горных районах снег, в долинной зоне без осадков. В Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

1 ноября ночью без осадков. 1 ноября днем и 2 ноября ночью в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях в предгорных районах дожди, в горных районах снег, в долинной зоне без осадков. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

2 ноября днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей дожди, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

3 ноября в отдельных районах, 4 ноября на большей части территории ожидаются осадки. Понижение температуры воздуха.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 29-31 октября и 1-2 ноября

29 октября ночью в горных районах снег, по остальной территории без осадков. 29 октября днем и 30 октября без осадков. 31 октября в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков.

1 ноября и 2 ноября ночью без осадков. 2 ноября днем в отдельных районах дожди, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду.


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Теги:
МЧС, погода, Кыргызстан, снег
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