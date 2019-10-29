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В Красноярском крае остановили следовавший в КР бус с нелегалами

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- Евгений Денисенко
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В Красноярском крае на трассе Р-255 "Сибирь" сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус "Мерседес", который, как выяснилось, ехал из Якутии в Кыргызстан.

Помимо трех находившихся автобусе пассажиров еще троих обнаружили в багажнике транспортного средства, при осмотре последнего. Установлено, что все они находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства. Гражданами какого государства являлись нарушители, в правоохранительных органах Красноярского края в ведомстве не уточнили.

Теперь всем троим грозит выдворение из страны. Автобус помещен на спецстоянку. В отношении водителя также составлены административные материалы за отсутствие тахографа, ОСАГО и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. А пассажиров, находившихся в салоне, привлекли к административной ответственности за непристегнутые ремни безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/382836
Теги:
граница, задержание, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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