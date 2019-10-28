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Запрет премьера начал действовать. Задержан первый грузовик с ГСМ

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- Екатерина Улитина
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Запрет на ввоз в Кыргызстан нефтепродуктов автотранспортом начал действовать. Большегрузная автомашина с горючим задержана и водворена на штрафстоянку. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

По данным ведомства, автомашину марки "Вольво" с 300-ми литрами ГСМ задержали при въезде в Кыргызстан на посту "Чалдыбар-Автодорожный". Сотрудники межрайонного отдела ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам Чуйской области совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы остановили большегруз 25 октября.

Данное грузовое авто было помещено на штрафную стоянку до выяснения всех обстоятельств дела.

В настоящее время ГСБЭП предпринимает активные меры, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров, а также работа по установлению ранее ввезенного незаконным путем ГСМ и предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады) по всей территории Кыргызской Республики.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ввел временный запрет на ввоз горюче-смазочных материалов в Кыргызстан по автодорогам. Данная мера направлена на сокращение контрабандного импорта нефтепродуктов из Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/382838
Теги:
ГСМ, контрабанда, правительство, ГСБЭП, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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