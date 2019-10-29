Чыныбай Турсунбеков может стать фигурантом дела по банкротству БЛВЗ

Депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков может стать фигурантом уголовного дела по покупке по заниженной стоимости и намереному банкротству Бишкекского ликеро-водочного завода. Активист Мелис Аспеков на своей странице в facebook сообщил, что Генеральная прокуратура отменила решение о прекращении уголовного дела и направила материалы в СУ ГКНБ для дальнейшей организации досудебного производства.

Напомним, дело по факту банкротства ликеро-водочного завода было возбуждено в 2012 году, в 2014 дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Одним из покупателей завода был депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков. Позже он продал завод. В 2012 году следователи подсчитали, что размер ущерба государству по этому делу составил десятки миллионов долларов.

Надо отметить, что Бишкекский ликеро-водочный завод является банкротом с 1999 года, на его базе в 2011 году был создан Столитчный ликеро-водочный завод, который был продан в частные руки с 50%-ной скидкой.

Еще одно дело связанное с экс-спикером Жогорку Кенеша - дело "АкылИнвестБанка", сейчас известного как "Кэпитал Банк". В базе Минюста учредителем банка записана Нуржан Тентимишева, супруга Чыныбая Турсунбекова. Она же является генеральным директором завода "Акун".