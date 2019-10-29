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Акун об иске к телеканалу "Апрель": Будем бороться до конца

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- Оксана Гут
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Октябрьский суд в очередной раз отказал Турсунбеку Акуну в рассмотрении его иска в отношении телеканала "Апрель". Бывший омбудсмен намерен обратиться в суд другого района. Об этом VB.KG сказал сам Турсунбек Акун.

Он отметил, что председательствующая судья Аида Жогоштиева ссылается на отсутствие "каких-то документов", но на самом деле просто не хочет заниматься этим делом.

- Уже доказано, что Жогоштиева судья Алмазбека Атамбаева и поэтому она отказывается в рассмотрении иска, ссылаясь на непонятные причины. В отношении нее мы будем обращаться в Совет судей. А что касается иска к телеканалу "Апрель", мой адвокат забирает документы и сегодня-завтра подадим в суд другого района. Думаю, есть еще справедливые судьи, - заявил Акун.

Он подчеркнул, что не намерен отказываться от претензий к "Апрелю" и будет бороться до конца.

Напомним, экс-омбудсмен хочет судиться с телеканалом "Апрель" и журналистом Канатом Каниметовым. Турсунбек Акун считает, что высказывания бывшего президента Алмазбека Атамбаева в эфире этого телеканала о причастности к незаконному освобождению "вора в законе" Азиза Батукаева порочит его честь и достоинство. Сумма иска 500 тысяч сомов. В отношении самого Атамбаева Акун иск отозвал сам.


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URL: https://www.vb.kg/382845
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Турсунбек Акун, омбудсмен, суд, Кыргызстан
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