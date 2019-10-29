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Текебаева оставили под домашним арестом еще на два месяца

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- Оксана Гут
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Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов останутся под домашним арестом еще на два месяца. Накануне, 28 октября, Первомайский районный суд Бишкека продлил сроки рассмотрения дела, оставив без изменения меру пресечения в отношении обвиняемых.

Отметим, сторона защиты ходатайствовала о подписке о невыезде.

Напомним, лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев и экс-посол Дуйшонкул Чотонов были осуждены по статье "Коррупция" на 8 лет тюрьмы. В августе текущего года Верховный суд, отменив приговор, направил уголовное дело на пересмотр в Первомайский районный суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Решением райсуда теперь уже обвиняемые, а не осужденные, были выпущены под домашний арест. 12 сентября состоялось первое судебное заседание, где сторона защиты ходатайствовала о вызове ранее не опрошенных свидетелей. 17 октября на процессе были допрошены восемь свидетелей.


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URL: https://www.vb.kg/382846
Теги:
коррупция, суд, Бишкек, Кыргызстан, Дуйшонкул Чотонов, Омурбек Текебаев
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