Финпол обнаружил в Бишкеке еще несколько тонн контрабандного ГСМ

ГСБЭП предпринимаются активные меры в борьбе со стихийной торговлей ГСМ. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

Сотрудниками Отдела дознания УГСБЭП по городу Бишкек совместно с ГИЭТБ Бишкека во исполнение решения премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева на введение временного запрета на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызской Республики, проводятся соответствующие мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах.

Так, в ходе проведенных мероприятий на территории жилого массива "Арча-Бешик" в Бишкеке были обнаружены стихийные точки сбыта ГСМ, где реализовывался бензин марки "Аи-95" и дизельное топливо. В ходе осмотра было обнаружено свыше 2 тонн бензина, без каких-либо разрешительных документов.

ГСБЭП при ПКР продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов стихийной торговли по всей республики.

Вместе с этим сообщается, что Службой проводится работа по установлению ранее ввезенного незаконным путем ГСМ, а также предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады).

- Уважаемые граждане если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах просим вас обратится в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707, - говорится в сообщении.