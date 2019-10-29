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Финпол обнаружил в Бишкеке еще несколько тонн контрабандного ГСМ

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- Оксана Гут
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ГСБЭП предпринимаются активные меры в борьбе со стихийной торговлей ГСМ. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

Сотрудниками Отдела дознания УГСБЭП по городу Бишкек совместно с ГИЭТБ Бишкека во исполнение решения премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева на введение временного запрета на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызской Республики, проводятся соответствующие мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах.

Так, в ходе проведенных мероприятий на территории жилого массива "Арча-Бешик" в Бишкеке были обнаружены стихийные точки сбыта ГСМ, где реализовывался бензин марки "Аи-95" и дизельное топливо. В ходе осмотра было обнаружено свыше 2 тонн бензина, без каких-либо разрешительных документов.

ГСБЭП при ПКР продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов стихийной торговли по всей республики.

Вместе с этим сообщается, что Службой проводится работа по установлению ранее ввезенного незаконным путем ГСМ, а также предотвращению дальнейшей его реализации через сомнительные точки сбыта (дворы, пункты замены масел, склады).

- Уважаемые граждане если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговли) ГСМ в неустановленных местах просим вас обратится в ГСБЭП при ПКР по адресу: г. Бишкек, Пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/382847
Теги:
ГСМ, контрабанда, уголовная ответственность, ГСБЭП, Бишкек, Кыргызстан
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