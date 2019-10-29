Катастрофическая ситуация на дорогах. Глава ГУОБДД получил предупреждение

Министр МВД Кашкар Джунушалиев на коллегии ведомства раскритиковал работу Управления по обеспечению безопасности дорожного движения. Он сообщил, что за 9 месяцев этого года число ДТП в стране увеличилось на 12% (4691 зарегистрированных ДТП). В этом году на дорогах погибли 529 человек, травмы и увечья получили 7265 человек.

Джунушалиев отметил недостаточную работу ГУОБДД по проведению профилактических работ для предотвращения ДТП. При этом он отметил, ряд проблем, которые усугубляют ситуацию. Например, многие дороги в Кыргызстане перегружены автотранспортом в несколько раз. Если бишкекская улично-дорожная сеть рассчитана на 40 тысяч автомобилей, то на улицы столицы выезжают 420 тысяч автомобилей, без учета машин, которые приезжают из других областей. Трассы "Бишкек-Торугарт" и "Балыкчи-Ананьево-Каракол" рассчитаны на 7 тысяч авто в сутки, но во время туристического сезона по ним проезжает до 40 тысяч автомашин.

Еще один фактор: рост числа неопытных и неквалифицированных водителей. Ежегодно в Кыргызстане 65-70 тысяч граждан впервые садятся за руль.

- Когда руководители возьмут в свои руки вопрос организации работы, в первую очередь нужно думать о безопасности граждан. Посмотрите сколько граждан гибнут в результате дорожно-транпотрных происшествий и сколько граждан получают травмы, надо решать проблемы дорожной безопасности. В этом направлении необходимо принимать решительные меры,– предупредил министр внутренних дел.

По итогам коллегии, начальник ГУОБДД МВД предупрежден о неполном служебном соответствии, ему поручено в кратчайшие сроки принять меры по исправлению ситуации.

Кроме того, министр внутренних дел раскритиковал работу руководителей Внутренних войск, Главное управление информационных технологий (ГУИТ), Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН), Службы по противодействию экстремизму и не законной миграции (СПЭНМ), ГУВД Чуйской области и УВД Джалал-Абадской области.