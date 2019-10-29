В Бишкеке уже начали устанавливать камеры с системой распознавания лиц

В Бишкеке создается цифровизированный командный центр ГУВД - это мониторинг обеспечения общественной безопасности с фиксацией личности и распознавания лиц, безопасности граждан, дорожной безопасности, а также, повышение оперативного реагирования на сообщения, заявления граждан и повышение раскрываемости преступлений и проступков. Об этом было заявлено в Министерстве внутренних дел КР в ходе коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2019 года.

Сообщается, что для столицы было приобретено 60 штук видеокамер с системой распознавания лиц. В настоящее время они устанавливаются и подключаются. Известно, что одна из таких камер уже установлена на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова.

Сколько средств потрачена на закупку техники пока неизвестно, отмечено лишь, что деньги выделил некий спонсор.

В ведомстве также напомнили, что с целью реализации проекта "Безопасный город" с 4 марта 2019 года в Бишкеке и Чуйской области были установлены аппаратно-программные комплексы, открыт "Центр мониторинга".

На сегодняшний день в рамках проекта планируется установить еще 306 аппаратно-программных комплексов (266 стационарных, 40 передвижных комплексов).

Кроме того, для успешного функционирования "Безопасного города" в районах Бишкека запущен проект "Безопасный район" для обеспечения соответствующего уровня безопасности граждан, который начал функционировать с мая 2019 года. В частности, установлены 72 камеры видеонаблюдения (на что со стороны столичной мэрии выделено 1 млн. 500 сомов).

Сейчас для установки камер видеонаблюдения в 11-ом, 12-ом и микрорайоне Асанбай на основании соглашения с мэрией Бишкека рассматривается выделение денежных средств на сумму 3 млн. сомов.