В Санкт-Петербурге арестовали виновного в ДТП кыргызстанца

Суд в Санкт-Петербурге определили меру пресечения гражданину Кыргызстана Сапарбеку Темирбаеву. И на два месяца отправил его в СИЗО.

По информации объединенной пресс-службе петербургских судов, Темирбаев обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Как ранее сообщала редакция VB.KG, вечером 20 октября маршрутный автобус, управляемый Темирбаевым, выехал под запрещающий сигнал светофора на перекресток и не успел проскочить дорогу перед трамваем. Автомобиль получил удар в бок и перевернулся. В результате аварии пострадали пятнадцать человек, в том числе двое детей, одного взрослого госпитализировали с тяжелыми травмами.

Стало известно, что Темирбаев, приехав в Россию из Кыргызстана, работал в Санкт-Петербурге без регистрации. На родине у него остались супруга и четверо несовершеннолетних детей.

Помещенному под стражу водителю суд Красносельского района вынес еще один приговор - пять суток административного ареста. В данном случае за то, что он после аварии отказался показать документы на право управления транспортными средствами и удостоверение личности. И тем самым совершил нарушение в соответствии со статьёй 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

В ходе разбирательства задержанный признал вину, отметили в объединенной пресс-службе петербургских судов.