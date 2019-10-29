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Маршрутка врезалась в военную машину, сопровождавшую новобранцев в Бишкек

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- Оксана Гут
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В Боомском ущелье маршрутка врезалась в машину с военнослужащими. Об этом сообщает управление информационного обеспечения Генштаба ВС КР.

Сегодня, 29 октября, во время остановки по причине спуска камней в Боомском ущелье в одну из военных автомашин, перевозивших в сопровождении Военной автоинспекции молодое пополнение к месту службы в город Бишкек, врезалось маршрутное такси (микроавтобус), также двигавшееся в направлении столицы.

Пострадал 1 военнослужащий (офицер), который госпитализирован в Кеминскую районную больницу.

Предварительная причина ДТП – отказ тормозных систем маршрутного такси.

О происшествии сообщено в Военную прокуратуру, на месте работают представители ДПС МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/382853
Теги:
ДТП, Чуйская область, Генеральный штаб, Кыргызстан, пострадавшие, МВД
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